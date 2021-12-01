Салехард, , 12:10 — REGNUM На Ямале количество умерших от COVID-19 с начала пандемии достигло 866 человека. Об этом 30 ноября сообщает региональный оперштаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: новый подъём неизбежен – все новости»

Сутками ранее число скончавшихся от ковида в ЯНАО составляло 862 — на четыре человека меньше.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в ЯНАО на 1 декабря подтвердили 58 577 случаев заражения коронавирусом, вылечились 52 777 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: На Ямале за сутки жертвами коронавируса стали три человека