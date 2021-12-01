Челябинск, , 19:56 — REGNUM В Челябинской области более 6 тыс. человек получили отводы по медицинским показаниям от вакцинации против COVID-19. Об этом сообщила журналистам первый замгубернатора региона Ирина Гехт.

Вакцина «Спутник V» Yarregion.ru

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Чиновница отметила, что такие медотводы выдаются по решениям комиссий. При этом в основном они временные. Постоянных выдано около 600, пишет Накануне.Ru.

Как сообщало ИА REGNUM, в Челябинской области QR-коды требуют при посещении развлекательных, спортивных, культурных и других мероприятий в закрытых помещениях, а также объектов розничной торговли, имеющих площадь торгового зала более 400 кв. метров. Кроме того, с 1 декабря по 9 января они необходимы для посещения заведений общепита.