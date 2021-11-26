26 ноября 2021 | Время чтения 3 мин

В сети обсудили открытое письмо 11 врачей больниц-ковидариев к несогласным с принудительной вакцинацией, где их приглашают посетить «красные зоны».

Елизавета Коробова, , 07:32 — REGNUM Открытое письмо 11 врачей больниц-ковидариев, адресованное общественным деятелям, политикам и артистам, названых «противниками вакцинации», с предложением посетить «красные зоны» своих больниц с тем, чтобы адресаты обращения изменили свою точку зрения относительно данной процедуры, вызвало бурную реакцию в интернет-сообществе. Граждане выразили свою точку зрения 25 ноября в социальной сети Facebook.

Красная зона Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Вот Проценко лучше бы молчал. В его Коммунарке люди умирают от сопутствующих заболеваний. Его больница стала рассадником заразы. Кто в этом виноват? Антипрививочники, которые сидят по домам из-за QR-кодов, или главврачи, которые не справляются с возложенными на них обязанностями?» — обращается Василий Б.

Многие пользователи оказались крайне возмущены данным письмом. Граждане отмечают, что ужасное положение в «красных зонах» является виной системы здравоохранения и главврачей, которые пытаются переложить ответственность со своих плечей на абстрактных антипрививочников.

«А сколько людей умерло от других болезней, от не оказанной вовремя помощи, Проценко сказать не хочет? Может, его пригласить посетить кладбище? А он может озвучить количество людей, получивших серьёзные побочки и умерших от вакцины? Проценко, лучше бы помолчал!» — пишет Надежда С.

В больнице, без маски. Денис Проценко. Коммунарка Kremlin.ru

Некоторые комментаторы отмечают, что принудительная вакцинация не спасла бы огромное количество людей, потому что сама по себе прививка не является залогом долгой, здоровой и счастливой жизни, как это пытаются представить пропагандисты.

«Хотите показать, что какого-либо лечения на деле не происходит?! Руслановой и Гаркалину вакцина не помогла. Русланову вообще, со слов её дочери, угробили. Почему сейчас идёт жёсткое недоверие вакцинам? Вы, товарищ Проценко, не подумали?! Почему сейчас просто в больницу попасть считается риском для жизни? Что за чертовщину вы там придумали с QR-кодами? Людей уже поделили на два сорта с жесточайшем нарушением прав и свобод!» — указывает Игорь С.

Москва прощается с Ниной Руслановой Василий Иванов © ИА REGNUM

Часть людей считает, что большим преступлением является сегрегация людей, поражение их в правах и нарушение основных статей Конституции Российской Федерации.

«У меня есть встречное предложение — предлагаю подписавшим это письмо посетить Бухенвальд или Освенцим, чтобы вспомнили до мурашек, к чему однажды привела сегрегация и какую цену за это заплатило человечество», — пишет Элла П.

Ряд пользователей указывает на то, что если начать опрашивать людей, дать им свободно выражать свою точку зрения, то тут же выясниться очень многое неудобное для пропагандистов массовой принудительной вакцинации.

«Всё голословно. Давайте, пустите общественность в «красную зону», дайте возможность опросить заболевших о том, как и в каких условиях происходит выздоровление заболевших, сколько привитых и при каких условиях они заразились. Вы первые всем рот закроете, начнёте ссылаться на правила и прочую чепуху», — уверен Вадим Т.

Отдельные комментаторы убеждены, что врачи, подписавшие данное письмо, блефуют и они совершенно не готовы к тому, чтобы в «красные зоны» с инспекцией приехали известные персоны с широкой и мощной информационной поддержкой.

«В «красную зону» не пустят — сразу вспомнят все законы. Мы даже не знаем, чем врачи лечат и чем болеет человек. После лежания в госпитале выходишь вроде здоровый, а потом тихо загибаешься и имеешь дело с побочками, с которыми борешься сам. В семье сплошной страх смерти, постоянный накал угроз и шантажа, а самое главное, врачи такое говорят, от чего становится ещё страшнее. Медицины нет, записаться к специалисту невозможно. Терапевты все откуда-то, очень многого не знают. Вакцинироваться может только здоровый человек и вакциной уже опробованной, а не экспериментировать на людях. Деньги в могиле не пригодятся», — написала Любовь А.

Напомним, 24 ноября 11 врачей больниц-ковидариев подписало открытое письмо, адресованное общественным деятелям, политикам и артистам, названых «противниками вакцинации», среди которых: Геннадий Зюганов, Сергей Миронов, Пётр Толстой, Сергей Кургинян, Мария Шукшина, Наталья Ветлицкая, Оскар Кучера, Константин Кинчев, Юрий Лоза и Катя Лель, с предложением посетить «красные зоны» своих больниц с тем, чтобы адресаты обращения изменили свою точку зрения относительно данной процедуры.