Тамбов, 30 ноября 2021, 16:20 — REGNUM В Тамбовской области уменьшается число обращений по поводу заболеваний коронавирусной инфекций и снижается количество госпитализированных в ковидные центры, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.
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Данный вопрос был обсужден на оперативном совещании, которое провел врио главы администрации Тамбовской области Максим Егоров. Как доложила начальник управления здравоохранения Тамбовской области Марина Лапочкина, ситуация с заболеваемостью ковидом в регионе нормализуется.
По ее словам, в настоящее время свободный коечный фонд составляет порядка 30 процентов. Лечебные учреждения обеспечены необходимым количеством кислорода.
Кроме того, в соответствии с недавним распоряжением врио главы администрации Тамбовской области Максима Егорова, проходит закупка 125 кислородных концентраторов, 10 единиц из которых уже поступили в распоряжение медиков.
Власти подчёркивают, что для скорейшей нормализации эпидемиологической ситуации и возврата к обычной жизни необходимо ускорить темпы вакцинации и ревакцинации.
В Тамбовской области вакцинация организована во всех медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь. По состоянию на 29 ноября, первый этап прошли 458 228 человек, или 69,4 процента от общего количества тамбовчан, подлежащих вакцинации. Полностью привиты от ковида 423 784 человека.
Медицинские организации уделяют особое внимание вакцинации от COVID-19 граждан пожилого возраста. Эти показатели в Тамбовской области выше среднероссийских значений. Так, прививку сделали почти 161 тыс. человек.