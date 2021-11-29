Красногорск, , 16:36 — REGNUM С начала пандемии в Подмосковье провели более 13 млн ПЦР-исследований на коронавирус. Об этом 29 ноября сообщается на сайте правительства Московской области.

Коронавирус. Тест Иван Шилов © ИА REGNUM

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Как отметила зампред правительства — министр здравоохранения региона Светлана Стригункова, ежедневно на территории Подмосковья проводится около 30 тыс. ПЦР-тестов.

«ПЦР-диагностика является одним из основных методом определения наличия вируса COVID-19 в организме пациента. Ежедневно у нас проводится порядка 30−35 тыс. исследований. Развернуто 12 лабораторий на базе медицинских учреждений», — сказала Сергунина.

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