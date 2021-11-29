Красногорск, 29 ноября 2021, 13:55 — REGNUM За минувшие сутки число жертв COVID-19 в Подмосковье увеличилось на 58 человек. Такие данные следуют из статистики, приведенной 29 ноября Московским областным штабом по борьбе с распространением коронавируса, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: новый подъём неизбежен – все новости»
Максимальное число жертв инфекции на территории региона было зафиксировано 22 ноября. В эти дни число смертей среди пациентов с коронавирусом составило 68.
Всего же с начала распространения коронавируса от COVID-19 в Московской области скончались 10 399 человек.
Читайте ранее в этом сюжете: «Будем действовать на опережение» — о новой разновидности коронавируса