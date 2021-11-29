Хабаровск, , 09:15 — REGNUM В правительстве Хабаровского края обсуждают возможность введения нового локдауна. Введение этой меры рассматривают в связи с тем, что в регионе плохо исполняются атиковидные ограничения, сообщил 29 ноября в своём телеграм-канале заместитель председателя краевого правительства по социальным вопросам Евгений Никонов.

Первый день локдауна в Москве Василий Иванов © ИА REGNUM

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Введение полного запрета на работу для торговых центров, спортивных объектов и, магазинов, не торгующих продуктами питания, будет зависеть от того, как буду вести себя представители бизнеса. Пока компании часто пренебрегают противокоронавирусными мероприятиями, хотя регион лидирует среди дальневосточных субъектов по уровню заболеваемости COVID-19.

«Принятые ограничительные меры значимого результата не принесли в виду их халатного исполнения: ночные клубы продолжают работать, несмотря на запрет, в торговых центрах QR-коды просят показать далеко не каждого покупателя. Только за прошедшую неделю выявлено свыше 200 нарушений. Между тем в том числе от бизнеса зависит сегодня, как будет дальше развиваться эпидемиологическая ситуация. Не исключено, что в случае ее ухудшения на территории края будет введён локдаун минимум на две недели», — обратился Евгений Николаев к бизнесменам Хабаровского края.

Как сообщало ИА REGNUM, с 4 по 12 ноября в шести муниципалитетах Хабаровского края работали торговые центры, спортивные объекты, детские игровые комнаты, аттракционы в закрытых помещениях и магазины, не торгующие продуктами питания. Фактически край перевели в режим локдауна.