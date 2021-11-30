Симферополь, , 10:53 — REGNUM В Республике Крым подтверждено 442 новых случая заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперативном штабе 30 ноября. Сутками ранее в регионе было подтверждено 478 случаев заражения.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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«За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 1 179 человек», — уточнили в оперштабе.

Всего в Крыму с начала пандемии положительные результаты тестов на коронавирус получили 119 469 человек. После COVID-19 выздоровели 107 558 человек, в том числе 880 крымчан выписаны за последние сутки.

Общее число жертв коронавируса в Республике Крым достигло 3 608 человек, за минувшие сутки подтверждена смерть ещё 25 ковид-пациентов.