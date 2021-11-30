Мурманск, 30 ноября 2021, 21:04 — REGNUM Жители Мурманской области стали активнее участвовать в ковид-вакцинации. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в областном правительстве.
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«На прошедшей неделе увеличились темпы вакцинации с 1191 человека в день до 1417. По состоянию на конец недели удельный темп вакцинации,
Как сообщало ИА REGNUM, в ковидом отделении мурманской больницы взорвался баллон с кислородом.