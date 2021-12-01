Новосибирск, , 12:14 — REGNUM В Новосибирской области по данным на сегодня, 1 декабря, за прошедшие сутки было выявлено 402 случая заражения коронавирусом. Днём ранее — 397 случаев.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Скончались семнадцать пациентов: мужчины в возрасте 68, 81, 59, 80, 82, 74, 70 лет и двое мужчин в возрасте 69 лет и женщины в возрасте 79, 74, 66, 86, 80, 60, 57, 89 лет. Всего в регионе умерли 3814 человек», — сообщил оперативный штаб региона.

Всего в Новосибирской области зарегистрированы 83 134 случая заражения коронавируса, в том числе у 8769 детей; 57 472 пациента полностью выздоровели (+121 за сутки).