Красноярск, , 10:12 — REGNUM В Красноярском крае за минувшие сутки подтвердили 701 новый случай заражения коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Коронавирус. Красноярск Kraszdrav.ru

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Общее число выявленных случаев инфицирования за весь период пандемии достигло 151 205. Всего проведено почти 4,3 млн обследований, в том числе 13,5 тыс. за последние сутки.

«Под медицинским наблюдением на дому находится всего 55 679 контактных человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 4 223 человек. Снято с медицинского наблюдения за последние сутки — 4 236», — добавили в управлении.