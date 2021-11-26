Москва, , 13:35 — REGNUM Лига безопасного интернета выступает против законопроекта о QR-кодах, и призывает Госдуму вообще не рассматривать этот законопроект. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом на слушаниях в ОП РФ 26 ноября заявила член комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Екатерина Мизулина.

На митинге Алексей Колчин © ИА REGNUM

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«Ситуация вокруг QR-кодов взрывоопасная, она может дестабилизировать ситуацию в нашей стране и вывести людей на улицу», — подчеркнула Мизулина.

Она уверена в том, что появление подобных законопроектов могло появится потому, что чиновники перестали слушать и слышать людей. Граждане в свою очередь тонко чувствуют проявленную к ним несправедливость.

Все это, по словам Мизулиной, приводит к тому, что на улицы выходят люди не бывшие в оппозиции, к протестам не склонные, и никогда до этого в них не участвовавшие — традиционное консервативное большинство, патриоты нашей Родины.

«Эти люди не являются противниками прививок, они выступают против принуждения и того, что граждан лишают права выбора, поэтому сейчас государству самое время остановится», — заключила общественница.