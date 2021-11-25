Пермь, , 10:01 — REGNUM В Пермском крае за десять месяцев 2021 года возбудили административные дела в отношении 1044 туристов, которые по возвращению из-за границы проигнорировали требование пройти в трехдневный срок тестирование на коронавирус. Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора по региону.

Туризм Russkiydom.su

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Оштрафованы 1044 человека. Суд рассмотрел 595 дел. Общая сумма штрафных санкцией составила 4 632 500 рублей.

В пермском аэропорту с января по октябре 2021 года проверено более 29 тысяч результатов ПЦР, сведений о вакцинации, сведений о перенесенном заболевании у иностранцев. С апреля 2021 года в аэропорту организовано выборочное тестирование иностранных граждан и лиц без гражданства на COVID-19. Обследовано методом ПЦР за счет средств федерального бюджета 3267 человек.