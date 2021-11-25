Калуга, , 12:35 — REGNUM В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 206 человек за последние сутки, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба от 25 ноября. Днём ранее, 24 ноября, в регионе было зарегистрировано 208 случаев.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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С начала пандемии в Калужской области положительные результаты теста на коронавирус подтверждён у 58 131 человека, 54 599 человек выздоровели.

За минувшие сутки от осложнений, вызванных COVID-19, умерли шесть человек. Всего с начала пандемии в регионе скончались 1007 человек с подтверждённым заражением новой коронавирусной инфекцией.

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