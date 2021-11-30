Южно-Сахалинск, , 05:16 — REGNUM На Сахалине вакцинировались от COVID-19 уже 229 840 человек. Коллективный иммунитет достиг уже 68,9%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 30 ноября в областном оперативном штабе.

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Только за последние сутки вакцинировались от коронавируса 1024 человека (днём ранее — 468).

Лидирует по вакцинации населения Александровск-Сахалинский район, где привили уже 82,1%. Хуже всего прививочная кампания проходит в Анивском районе — 52,1%. В Южно-Сахалинске вакцинировали уже 62,1% взрослого населения.

Для достижения коллективного иммунитета в 80% необходимо привить ещё 67 479 сахалинцев. Запас вакцины в островном регионе составляет 88 590 доз.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине за последние сутки выявили ещё 111 случаев заражения коронавирусом (днём ранее — 113). Всего за время пандемии инфицирование COVID-19 лабораторно подтвердилось на 30 ноября у 37 805 жителей островного региона.