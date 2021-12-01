Липецк, , 12:23 — REGNUM В Липецкой области 1 декабря подтверждено 374 новых случая заражения коронавирусом — на 19 меньше, чем было выявлено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего на территории региона было выявлено 75 тыс. 3 положительных результата исследования.

За весь период наблюдения 67 тыс. 412 человек были выписаны после курса лечения, в том числе 434 — за последние сутки.

За весь период скончался 2441 человек. Десять новых летальных случаев подтверждено за последние сутки.