Архангельск, , 15:31 — REGNUM За последние сутки в Архангельской области коронавирус выявили у 367 человек, 146 из них — жители областной столицы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе.

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Среди новых заболевших — 61 северодвинец, 30 жителей Котласа, 29 жителей Коряжмы, 20 — Вельского района, 14 — Холмогорского, 12 — Котласского. Случаи заболевания выявлены также в Мезенском, Устьянском, Приморском и других районах области.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 ноября в России коронавирус выявили у 32 837 человек.