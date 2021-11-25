Казань, 25 ноября 2021, 19:06 — REGNUM У мэрии Казани 25 ноября проходит митинг против введения QR-кодов для проезда в городском транспорте. Участники мероприятия спели песню «Священная война».
Следите за развитием событий в трансляции: «Против Путина? Россия обсуждает QR-коды и принуждение к вакцинации: новости»
На видео — пожилые люди, которым местные власти заблокировали транспортные карты. Она спели «Священную войну», ответив таким образом на призывы полиции разойтись.
Начинаются массовые задержания активистов.
Напомним, в Татарии с 22 ноября начали действовать новые антиковидные ограничения: в общественный транспорт можно попасть только при наличии QR-кода. Людям старше 60 лет, не получившим QR-код, заблокировали транспортные карты.
Читайте ранее в этом сюжете: В Татарии накажут рублём: пассажиры без QR ответят за простой транспорта