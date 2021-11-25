Казань, , 19:06 — REGNUM У мэрии Казани 25 ноября проходит митинг против введения QR-кодов для проезда в городском транспорте. Участники мероприятия спели песню «Священная война».

QR-коды Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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На видео — пожилые люди, которым местные власти заблокировали транспортные карты. Она спели «Священную войну», ответив таким образом на призывы полиции разойтись.

Начинаются массовые задержания активистов.

Напомним, в Татарии с 22 ноября начали действовать новые антиковидные ограничения: в общественный транспорт можно попасть только при наличии QR-кода. Людям старше 60 лет, не получившим QR-код, заблокировали транспортные карты.

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