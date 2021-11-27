Москва, , 12:20 — REGNUM За истекшие сутки в России зарегистрировано 1239 смертей от последствий новой коронавирусной инфекции. 27 ноября об этом сообщает федеральный оперативный штаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Наибольшее число летальных исходов зарегистрировано в Москве (96 смертей), Санкт-Петербурге (70), Московской области (53), Краснодарском крае и Ростовской области (по 42 летальных исхода). Субъектами РФ с наименьшим числом летальных исходов стали Костромская и Сахалинская области, Карелия и Калмыкия. В этих регионах за сутки зарегистрировано по одной смерти от последствий COVID-19.

Днём ранее в оперативном штабе сообщали о 1235 смертях от COVID-19 за сутки. За весь период пандемии число смертельных исходов новой коронавирусной инфекции в России достигло 271 531.

По состоянию на 27 ноября полный курс вакцинации от COVID-19 в России прошли 60,8 млн жителей. Первый компонент вакцины получили почти 69,5 млн человек.

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