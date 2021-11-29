Москва, , 15:15 — REGNUM Государства мира смогут эффективнее ответить на вызов нового вида коронавируса, чем это было прежде. Об этом 29 ноября заявил заместитель генерального директора по проектной деятельности и инновациям ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН Константин Чернов на телеканале «Россия 24».

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«Если мы посмотрим, что творится сейчас в Ботсване, которая считается местом-прародителем этого вируса, то сейчас там идёт спад заболеваемости — с 8 тыс. до нескольких десятков. 86, по-моему, там было — такие цифры были. При том, что вирус был обнаружен 9 числа, то есть какое-то время он уже циркулировал в популяции», — заявил Чернов.

«Может быть, в тех странах, где отфиксировали его первоначальное появление, в них не настолько хорошо поставлена система мониторинга, учёта и исследования? Надо либо выезжать на место и там всё это дело исследовать, либо дождаться, пока он не попадёт себя. Надеюсь, что не придёт — чему-то человечество уже научилось, и меры ограничительные очень резко начали приниматься: в Великобритании двухнедельный карантин и так далее», — указал он.

На юге Африки ранее выявили новый вариант коронавируса, который получил название «Омикрон». Во Всемирной Организации Здравоохранения указали, что «Омикрон» недостаточно изучен, и пока рано делать выводы о том, что он может быть опаснее варианта «Дельта». Однако информация о нём уже успела вызвать потрясение на финансовых рынках.