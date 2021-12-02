Абакан, , 08:12 — REGNUM Суд в Хакасии встал на сторону работодателя, отстранившего четверых непривитых сотрудников. Об этом ИА REGNUM сообщили 2 декабря в управлении Роспотребнадзора по Красноярскому краю.

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От работы были отстранены сотрудники муниципального предприятия ЖКХ, не желавшие прививаться от COVID-19. Они обратились в суд с требованием восстановить их на работе и оплатить дни вынужденного прогула. Также они хотели взыскать с работодателя компенсацию морального вреда.

К рассмотрению дела суд привлёк республиканское управление Роспотребнадзора. По словам специалистов управления, в календарь профилактических прививок внесена прививка против COVID-19. Она является обязательной, если в регионе вынесено соответствующее постановление главного государственного санитарного врача.

Таким образом, работодатель обязан отстранить отказавшегося от прививки сотрудника до момента прохождения вакцинации или «до окончания периода эпиднеблагополучия».

Суд вынес решение отказать в удовлетворении исковых заявлений сотрудников. В действиях работодателя суд не увидел нарушения трудовых прав.

По данным ведомства, на сегодняшний день отстранённые сотрудники допущены к работе. Три человека сделали прививки, ещё один предоставил справку о временном медотводе.

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