Санкт-Петербург, , 13:13 — REGNUM В Ленинградской области за минувшие сутки был выявлен 371 носитель SARS-CoV-2, что на четыре человека меньше, чем за день до этого. Об этом 2 декабря сообщили в региональном оперативном штабе. Наибольшее число новых случаев подтвердилось в Гатчине — 23 случая.

Гатчина — столица Ленинградской области © ИА REGNUM

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Также большое количество зараженных за сутки было выявлено в крупных населенных пунктах региона, таких как Всеволожск (22), Кириши (21), Тихвин (19), Выборг (16), Мурино (15), Кудрово (14), Лодейное Поле (12), Тосно (10).

Всего с начала пандемии в Ленобласти коронавирусом заразились 91 217 человек, из них 72 273 вылечились, в том числе 406 выписаны за минувшие сутки. Умерли в регионе 2807 пациента с COVID-19, в том числе пять летальных случаев зарегистрировано за прошедший день, что на пять случаев меньше, чем днем ранее.

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