Вологда, 29 ноября 2021, 18:59 — REGNUM Мэр Вологды Сергей Воропанов подвел итоги голосования по вопросу введения дистанционного обучения в школах, организованного на его странице «Вконтакте».
По его словам, пока речи о полном переходе школьников на дистант не идет — на карантин будут уходить только те классы, в которых будут выявлены заболевшие.
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Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время в Вологде из-за ковида карантин объявлен в 44 классах.