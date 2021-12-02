Красноярск, 2 декабря 2021, 12:19 — REGNUM В Красноярском крае скончались ещё 34 пациента с коронавирусом. Об этом сообщили 2 декабря в федеральном оперштабе по борьбе с COVID-19.
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За весь период пандемии жертвами коронавирусной инфекции в Красноярском крае стали 7559 человек.
Напомним, за прошедшие сутки в регионе выявили 736 носителей коронавируса, выздоровели 711 человек.
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