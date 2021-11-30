Казань, , 08:04 — REGNUM В Татарии подтверждено еще восемь случаев смерти от коронавирусной инфекции. Всего в республике от COVID-19 умерли с начала пандемии по состоянию на 30 ноября 1248 человек, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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Причины смерти еще двоих мужчин и шести женщин 1932−1964 годов рождения установили в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Татарии вакцинацию против коронавирусной инфекции на 29 ноября прошли 2 млн 20 тыс. 862 человека, прирост за сутки составил 8204 жителя.

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