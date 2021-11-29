Санкт-Петербург, , 12:22 — REGNUM В Ленинградской области с начала пандемии коронавирусом заразились более 90 тыс. жителей. За минувшие сутки был подтверждён 381 новый случай инфицирования, что на пять случаев меньше чем днем ранее. Об этом 29 ноября сообщили в региональном оперативном штабе.

Горожане в медицинских масках на улице © ИА REGNUM

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Наибольшее число новых случаев заражения за сутки выявили в крупных населенных пунктах области, таких как Тихвин (27), Всеволожск (23), Мурино, Сертолово, Гатчина (по 16), Кингисепп, Сланцы (по 12), Кириши, Приозерск (по 11), Выборг, Коммунар (по 10).

Всего с начала пандемии в регионе лабораторным путем подтверждено 90 092 случая заражений. Из числа заболевших выздоровели 71 037 человек, в том числе 422 пациента были выписаны за минувшие сутки.

Скончались 2784 пациента с COVID-19, в том числе шесть летальных случаев было зарегистрировано в последнее воскресенье ноября, что на четыре меньше, чем днем ранее.

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