Москва, , 12:26 — REGNUM Вакцину можно изменить быстро для борьбы с новыми вариантами коронавируса без прохождения клинических испытаний заново, однако проблема состоит в том, как быстро получится организовать производство новых доз. Об этом 30 ноября заявил инфекционист Евгений Тимаков на телеканале «Россия 24».

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Вакцины сделать очень быстро. Вопрос в производстве необходимых доз этих вакцин. Ген встраивается другой», — заявил Тимаков.

«Это именно изменение существующей вакцины, потому что мы каждый год делаем прививку от гриппа новую, каждый год новый там находится компонент, нейраминидаза. Каждый год не проходят новые клинические испытания по своей эффективности — то же самое будет здесь, один спайковый белок будет заменяться на другой спайковый белок», — указал он.

На юге Африки ранее выявили новый вариант коронавируса, который получил название «Омикрон». Во Всемирной Организации Здравоохранения указали, что «Омикрон» недостаточно изучен, и пока рано делать выводы о том, что он может быть опаснее варианта «Дельта». Однако информация о нём уже успела вызвать потрясение на финансовых рынках.