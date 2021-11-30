Москва, , 18:41 — REGNUM Срок действия результатов ПЦР-тестов на коронавирус в России будет сокращён с 72 до 48 часов из-за особенностей штамма «Омикрон». Об этом сообщила 30 ноября глава Роспотренадзора Анна Попова на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.

Коронавирус. Тест Иван Шилов © ИА REGNUM

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«С учётом особенностей нового штамма «Омикрон», его повышенной заразности и потенциальной способности вызывать гораздо более быстрый ответ организма нами принято решение ограничить срок действия ПЦР-теста», — сказала она.

Напомним, ранее Анна Попова в ходе заседания заявила, что все применяемые на сегодняшний день в России системы ПЦР-тестирования остаются эффективны и при выявлении нового штамма коронавируса.

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