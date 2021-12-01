Ростов-на-Дону, , 06:28 — REGNUM В Ростовской области от пожилых людей и беременных женщин будут требовать письменный отказ от вакцинации. Об этом на заседании регионального оперштаба заявил министр здравоохранения Дона Юрий Кобзев.

Вакцинация Дарья Драй © ИА REGNUM

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«Всем медицинским работникам при работе с пациентами старше 60 лет в случае отказа от вакцинации необходимо брать письменный отказ. Также необходимо усилить работу по вакцинации беременных. Процент вакцинации среди них достаточно низкий. Мы здесь также идем к тому, чтобы брать письменный отказ от вакцинации», — сказал глава ведомства.

По словам Кобзева, более 96% пациентов ковидных госпиталей были не вакцинированы. Письменным отказом человек возьмёт на себя ответственность за игнорирование прививочной кампании.

ИА REGNUM напоминает, что власти России не собираются вводить штрафы или лишение свободы за отказ от вакцинации. Такие меры могут быть введены в некоторых странах.