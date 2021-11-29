Екатеринбург, 29 ноября 2021, 17:29 — REGNUM Часть студентов Уральского федерального университета 1 декабря вернётся к занятиям в аудиториях. Об этом говорится в телеграм-канале вуза.

Один из корпусов УрФУ, бывший главный учебный корпус Уральского государственного университета (УрГУ).
Один из корпусов УрФУ, бывший главный учебный корпус Уральского государственного университета (УрГУ).

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Речь идёт о первокурсниках трёх институтов и двух департаментов. Они смогут заниматься как очно, так и дистанционно. К последним относятся те студенты, которые в связи с введением дистанционного режима обучения уехали за пределы Свердловской области. Они смогут оставаться дома и подключаться к лекциям удалённо.

Остальные институты вуза смогут проводить занятия тоже в гибридном формате. Для этого они должны иметь аудитории с мультимедийным оборудованием.