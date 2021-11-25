Самара, , 13:58 — REGNUM 672 носителя коронавируса выявили за сутки в Башкирии. Об этом 25 ноября сообщает пресс-служба республиканского оперативного штаба.

Коронавирус. Курган Оперштаб Курганской области

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Сообщается, что всего в республике выявили 103 023 пациента с COVID-19. При этом справились с вирусом 91 923 человека, в том числе 711 победили инфекцию за минувшие 24 часа.

Отмечается, что за минувшие сутки в республике констатировали смерть 33 пациентов с COVID-19.

Прививки от этой инфекции в регионе получили 1 934 880 человек, завершили вакцинацию 1 667 185 человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 24 ноября в республике за сутки выявили 674 носителя коронавируса.