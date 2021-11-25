Казань, 25 ноября 2021, 20:27 — REGNUM Полицейские автомобили съехались на Площадь 1 мая в Казани, где вечером прошёл митинг противников принудительной вакцинации, передаёт 25 ноября корреспондент ИА REGNUM.
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Митинг провели противники введения системы QR-кодов на общественном транспорте в Казани и против сегрегации общества. Властями мероприятие одобрено не было.
Полиция предупредила, что будет задерживать тех, кто не захочет покинуть площадь добровольно.
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