Казань, , 20:27 — REGNUM Полицейские автомобили съехались на Площадь 1 мая в Казани, где вечером прошёл митинг противников принудительной вакцинации, передаёт 25 ноября корреспондент ИА REGNUM.

Площадь 1 мая в Казани © ИА REGNUM

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Митинг провели противники введения системы QR-кодов на общественном транспорте в Казани и против сегрегации общества. Властями мероприятие одобрено не было.

Полиция предупредила, что будет задерживать тех, кто не захочет покинуть площадь добровольно.

Площадь 1 мая в Казани © ИА REGNUM

Площадь 1 мая в Казани © ИА REGNUM Площадь 1 мая в Казани © ИА REGNUM

Площадь 1 мая в Казани © ИА REGNUM

Площадь 1 мая в Казани © ИА REGNUM Площадь 1 мая в Казани © ИА REGNUM

Площадь 1 мая в Казани © ИА REGNUM

Площадь 1 мая в Казани © ИА REGNUM

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