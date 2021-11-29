Ижевск, , 12:12 — REGNUM За минувшие сутки в Удмуртии от последствий заражения коронавирусом скончались девять человек, сообщает региональный оперативный штаб. Накануне было зарегистрировано шесть летальных случаев среди пациентов с коронавирусом.

Аппараты ИВЛ Kurskzdrav.ru

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Скончались шесть женщин в возрасте от 60 до 96 лет и трое мужчин в возрасте от 58 лет до 91 года. Течение заболевания у умерших сопровождалось тяжелыми хроническими патологиями.

Общее количество летальных случаев среди пациентов как с подтвержденным заражением коронавирусом, так и с подозрением на инфекцию достигло 3231 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 29 ноября в регионе выявили 291 новый случай заражения коронавирусом. Накануне было подтверждено 294 положительных теста на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 74 820 случаев. Активными носителями коронавируса в Удмуртии в настоящее время являются 8568 жителей.

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