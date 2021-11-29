Москва, , 13:27 — REGNUM Сама власть, увязывая вопрос о вакцинации с антиконституционным ограничением свобод граждан нашей страны, переводит сторонников прививок из врачей в церберы, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в понедельник, 29 ноября, комментируя высказывания главного врача больницы имени Филатова Валерия Вечорко.

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Как сообщалось ранее, Вечорко заявил, что диалога с противниками обязательной вакцинации от COVID-19 не вышло, и их визит в больницу имени Филатова пришлось прервать, а причина, по мнению Вечорко, состоит в том, что приглашенные «не хотят знать правду».

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« В данном случае, диалога и не могло получиться — эти люди говорят о разных вещах. Вечорко и компания заточены на одну тему: COVID и вакцинация. Хотя странно это, конечно, для настоящего врача. Непрофессионально. Тем более, если почитать о подходе к своей профессии врача, именем которого названа 15-я горбольница Москвы: Олега Михайловича Филатова. Тот, как пишут о нём, всегда подчёркивал принцип многопрофильности, создавал учреждение с лечебными направлениями по всем заболеваниям.

Сегодня COVID просто затмил многим разум. Много мы слышим о влиянии происходящего в связи с новой коронавирусной инфекцией на заболеваемость сердечно-сосудистыми заболеваниями, туберкулёзом, СПИДом, гепатитом, раком, умственными расстройствами? Сколько людей пострадало от того, что их лишили нормальной плановой медицинской помощи! Вот об этой правде надо говорить, её надо знать! И главврачи — сторонники вакцинации эту правду знают, но людям о ней сказать не хотят.

Как лингвист отмечу, что вижу в словах тех, кто подписал открытое письмо противникам вакцинации, явную запрограммированность. Они и в своих отдельных интервью говорят одними и теми же словами, как по бумажке.