Улан-Удэ, , 11:49 — REGNUM В Бурятии за минувшие сутки зарегистрировано семь летальных случаев среди пациентов с коронавирусом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, один из скончавшихся был в возрасте младше 65 лет.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: новый подъём неизбежен – все новости»

Таким образом, общее число жертв COVID-19 в республике за весь период пандемии достигло 2168.

В настоящее время в ковидных стационарах региона лечатся 1230 пациентов, состояние 980 из которых осложнено внебольничной пневмонией. 86 тяжёлых больных подключены к аппаратам ИВЛ.

«В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 1551 койка: занято — 1230, свободно — 321 койка. Занятость коечного фонда составляет 79,3%», — отметили в оперштабе.