Барнаул, , 10:37 — REGNUM В Алтайском крае по состоянию на 29 ноября прививки от коронавируса получили 1 027 075 человек из более двух миллионов жителей. За минувшие выходные прирост вакцинированных составил 21 118 человек. Такие данные приводит оперштаб. Из них также следует, что в регионе предпочитают использовать однокомпонентную вакцину.

Вакцинация Цитата из к/ф «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика». Реж. Леонид Гайдай. 1967. СССР

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Из общего числа привитых 136 877 жителей региона получил первую прививку (+2846 за выходные).

Число полностью привитых граждан составляет 845 617 человек (+15 260 за выходные получили две прививки или однократно «Спутник Лайт»). Также известно о 44 581 ревакцинированном (+3012 за выходные).

Напомним, для достижения коллективного иммунитета Алтайскому краю необходимо прививать более 10 тысяч человек ежедневно.

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