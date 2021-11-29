Сыктывкар, , 17:02 — REGNUM В 2021 году в Коми от последствий ковида скончались два младенца. Об этом сегодня, 29 ноября, на заседании правительства региона сообщил министр здравоохранения республики Игорь Дягилев, передает корреспондент ИА REGNUM.

Младенец с мамой

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Министр отметил, что в текущем году в республике сложилась негативная ситуация с младенческой смертностью: при плане в 4,1 (промилле) случаев смертности в 2021 в Коми зарегистрировано 5,7 по состоянию на 1 ноября. Самые частые причины летальных исходов — инфекции и пороки развития.

Всего с начала пандемии ковидом заразились более 89 тысяч человек, более двух тысяч из них скончались.