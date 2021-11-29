Барнаул, , 13:02 — REGNUM К 20 декабря количество привитых от коронавируса в Алтайском крае составит один миллион человек. Об этом сообщает 29 ноября телеграм-канал канал правительства региона по итогам аппаратного совещания.

Вакцинация Цитата из мф Про бегемота, который боялся прививок. реж Леонид Амальрик. 1966. СССР

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Министр здравоохранения края Дмитрий Попов сообщил, что в настоящее время закончили вакцинацию 845 тысяч жителей Алтайского края. Ещё порядка 135 тысяч человек получили первую дозу двухкомпонентной вакцины. Таким образом количество вакцинированных в Алтайском крае может перевалить за миллион к 20 декабря.

В то же время, по оценке минздрава, в Алтайский край может прийти пятая волна коронавируса, которая уже началась в некоторых европейских странах. Например, в Чехии и Словакии из-за резкого роста числа заболевших COVID-19 введен режим ЧС.

Как сообщало ИА REGNUM, Алтайский край почти не использует «Спутник V» для вакцинации. По состоянию на 29 ноября прививки от коронавируса получили 1 027 075 человек из более двух миллионов жителей. За минувшие выходные прирост вакцинированных составил 21 118 человек. Из общего числа привитых 136 877 жителей региона получил первую прививку (+2846 за выходные).

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