Москва, , 11:22 — REGNUM Число выявленных заражений коронавирусом в России за сутки увеличилось на 34 690 случаев. Об этом 26 ноября сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Коронавирус Permkrai.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: новый подъём неизбежен – все новости»

Суточный прирост растёт — днём ранее в стране выявили 33 796 новых случаев заражения вирусом. Всего с начала пандемии выявлено 9 502 879 случаев заражения.

Среди регионов по суточному приросту лидирует Москва. В главном городе страны за сутки выявили 3929 носителей вируса. Далее следуют Подмосковье и Санкт-Петербург — 1812 и 1704 случаев соответственно. Также в первую пятёрку попали Самарская область и Краснодарский край.