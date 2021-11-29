Ижевск, , 12:11 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на 29 ноября выявили 291 новый случай заражения коронавирусом. Накануне было подтверждено 294 положительных теста на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 74 820 случаев, сообщает региональный оперативный штаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Среди новых носителей вируса — 21 несовершеннолетний в возрасте до 14 лет и 79 человек старше 65 лет.

За последние сутки выписан по выздоровлении 201 человек, всего в республике выздоровел с начала пандемии 63 021 человек. Скончался 3231 житель региона. За минувшие сутки среди пациентов с коронавирусом было зарегистрировано девять летальных случаев. Накануне скончались шестеро жителей республики.

Активными носителями коронавируса в Удмуртии в настоящее время являются 8568 жителей. Из числа получающих лечение 8241 житель республики находится в удовлетворительном состоянии, 669 человек — в состоянии средней степени тяжести, 218 — в тяжелом состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала прошлой недели ряд ковидных стационаров республики вернулись к работе в штатном режиме. Число коек инфекционного профиля для лечения пациентов с коронавирусом и внебольничной пневмонией сократилось на фоне стабилизации эпидситуации до 2463 мест в 15 медицинских учреждениях.