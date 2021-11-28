Москва, , 08:50 — REGNUM Диалога с противниками принудительной вакцинации от COVID-19 не вышло и потому их визит в московскую городскую клиническую больницу № 15 имени О. М. Филатова пришлось прервать. Об этом 28 ноября заявил главврач больницы Валерий Вечорко в эфире программы «Соловьев Live».

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По словам главврача больницы им. Филатова, в больницу прибыла большая группа людей, однако надеть защитные костюмы и маску согласились только двое из них, которых после проведения специального инструктажа провели в «красную зону».

«Конечно же, там были разные вопросы ‑ и провокационные, и те, и другие. Мы побывали в реанимационном отделении, увидели пациентов, которые находятся и на ИВЛ, и на ЭКМО. В это время у нас были две большие операции, и мы показали, как наши хирурги работают… Они (противники вакцинации — ред.) совершенно не хотят знать правду, они мне рассказали, что лечить надо пенициллином…», — сказал он.

Также Вечорко указал, что, по его мнению, с противниками принудительной вакцинации «диалога нет».

«У вас есть дельные предложения? Нет их. Есть только один негатив. Как можно зайти в палату, а потом выйти и стебаться над этим человеком…», — отметил главврач.

Кроме того, он добавил, что затем выступающие против прививок от COVID-19 «начали хамить» и он прекратил их визит в больницу.

Отметим, ранее известные российские главврачи обратились с открытым письмом к 12 политическим и общественным деятелям, которых считают критиками вакцинации от COVID-19, и пригласили их посетить «красные зоны» больниц, реанимации и морги. Адресаты отказались от предложения, объяснив это в основном тем, что выступают против принудительной вакцинации и сегрегации в обществе, а не вакцинации вообще.