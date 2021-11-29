Ульяновск, , 07:54 — REGNUM В Ульяновской области в условиях пандемии коронавируса приняли новые решения в части работы кинотеатров и театров. Соответствующие поправки внесены в губернаторский указ, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

Кинозал Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

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Согласно новой редакции указа о введении режима повышенной готовности, с 1 декабря кинотеатры могут обслуживать больше посетителей: зал разрешено наполнять на 70%. В остальном остаётся без изменений: кино смогут посмотреть только привитые от ковида граждане, либо имеющие отрицательный тест на коронавирус.

Смягчили меры в части работЫ театров. Их могут посещать дети в возрасте от 14 до 18 лет смогут без сопровождения родителей, в том числе в рамках проекта «Пушкинская карта».

Напомним, что с 1 декабря без QR-кодов можно будет заселиться в гостиницах, а в будни до 15:00 сходить в торгово-развлекательные центры.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в Ульяновской области официально выявлено 110 228 случаев заражения коронавирусом, вылечились 101 853 пациента, умерли 3353 ковидных больных.

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