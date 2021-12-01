Барнаул, , 11:43 — REGNUM Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряженной. По данным оперативного штаба на 1 декабря 2021 года, общее число жертв SARS-CoV-2 уже достигло 7206 человек, причём 29 из них добавлены в сводку за минувшие сутки. Прирост выявленных зараженных составил 525 за сутки. Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 в крае составляет уже 104 571 человек.

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Вместе с тем, новый вирус победили 75 040 человек (+513 за сутки).

Тяжелобольных в крае насчитывается 672 (-11 за сутки), из них 252 подключены к аппаратам ИВЛ (-6 за сутки). Среди пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается рост количества больных внебольничной пневмонией (21 543 человека, +90 за сутки) и ОРВИ (73365 человек, +420 за сутки).

Что касается заразившийся коронавирусом с начала учебного года детей, то их за сутки их стало больше на 61 (всего 3604).

Количество тестирований с учётом повторных исследований составило всего 11 064 за минувшие сутки.

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