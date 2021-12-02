Пенза, 2 декабря 2021, 05:09 — REGNUM В Пензенской области за сутки умерли 18 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
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Таким образом, общее число жертв новой коронавирусной инфекции в Пензенской области по состоянию на 2 декабря достигло 4259 человек.
За сутки выписали по выздоровлении 566 жителей региона, всего с начала пандемии поборол инфекцию 65 381 человек.
Как сообщало ИА REGNUM, в Пензенскую область доставили очередную партию однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт» в количестве 25,2 тыс. доз.
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