Ульяновск, , 12:02 — REGNUM В Ульяновской области суточное число вылечившихся от ковида значительно превысило количество вновь подтверждённых случаев заражения коронавирусом. Такую информацию публикует оперштаб РФ, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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По сведениям на 30 ноября, в Ульяновской области заразились коронавирусом ещё 450 жителей. Всего в регионе официально выявлено 111 139 случаев заражения SARS-CoV-2.

В то же время в области за сутки переболели ковидом и выписаны 610 жителей. Всего вылечились 102 953 пациента, что составляет 92,63% от общего числа подтверждённых случаев заражения коронавирусом.

Напомним, что в Ульяновской области сделано 1 490 279 лабораторных тестов на коронавирус.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе умерли 3384 ковидных больных, в том числе 29 ноября скончались 16 пациентов с коронавирусом.

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