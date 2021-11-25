Новосибирск, , 10:55 — REGNUM В инфекционные стационары Новосибирской области с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 4128 пациентов, в том числе 49 детей. Об этом сегодня, 25 ноября, сообщил оперативный штаб региона.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: новый подъём неизбежен – все новости»

«В отделениях реанимации находятся 355 человек. На ИВЛ — 49 пациентов», — говорится в оперативном сообщении.

Всего в регионе проведены 2 959 073 теста на коронавирус.

Читайте ранее в этом сюжете: Ещё четырнадцать новосибирцев стали жертвами коронавируса за сутки