Южно-Сахалинск, , 06:33 — REGNUM На Сахалине и Курилах число привитых от COVID-19 среди взрослого населения составило на 2 декабря 69,9%. За сутки вакцинировали ещё 1344 человека (днем ранее — 1380), сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном оперативном штабе.

Вакцинация Lenobl.ru

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Всего в островном регионе привиты уже 232 564 человека. Для достижения коллективного иммунитета необходимо вакцинировать 80% взрослого населения — иммунизацию ещё должны пройти 66 125 жителей Сахалина. При этом запас вакцины в регионе составляет 85 866 доз.

Активнее всего прививаются жители Александровск-Сахалинского района — 82,1%. Самые низкие показатели вакцинации зафиксированы в Анивском районе — 52,1%. В столице островного региона Южно-Сахалинске привились уже 62,1% взрослого населения.

Как сообщало ИА REGNUM, вариант «Омикрон» коронавируса сможет полностью вытеснить «Дельту», в случае, если окажется заразнее. Так пояснил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с ТАСС.