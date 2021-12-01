Вологда, , 23:14 — REGNUM В Вологодской области в розыгрыше призов среди вакцинированных зарегистрировались более тысячи человек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

Розыгрыш призов Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: новый подъём неизбежен – все новости»

Напомним, 19 ноября в регионе стартовал розыгрыш среди вакцинированных от коронавирусной инфекции. Участие в розыгрыше принимают лица до 35 лет. В числе призов — смартфоны, беспроводные наушники и «умные» колонки. Кроме того, будут разыграны сертификаты на посещение аквапарка Центра Y.E.S., а также путевки на родину Деда Мороза, где гостей ждет экскурсионная программа, как на самой Вотчине, так и в Великом Устюге.

Как сообщало ИА REGNUM, в Вологодской области ковид-вакцинацию прошли более половины взрослого населения.