Ульяновск, , 13:52 — REGNUM В Ульяновской области суточное число победивших коронавирус превысило количество вновь выявленных случаев заражения. Такие данные приводит оперативный штаб РФ, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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По сведениям на 29 ноября, в Ульяновской области с начала пандемии официально выявлено 110 689 случаев заражения коронавирусом, из них за последние сутки — 461.

Выздоровели 102 343 пациента, в том числе 28 ноября выписаны 490 человек. Таким образом, доля вылечившихся составила 92,46%.

От осложнений, вызванных ковидом, умерли 3368 больных, из них за последние сутки скончались 15 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области вакцинацию от ковида прошли 556 325 жителей, в том числе двумя компонентами привились 478 283 человека. Уровень коллективного иммунитета составил 55,1%.

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