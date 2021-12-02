Ростов-на-Дону, , 08:30 — REGNUM Медицинские учреждения Ростовской области получат почти 12,5 млн рублей, предназначенные для борьбы с COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донского губернатора.

COVID-19 Дарья Драй © ИА REGNUM

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Центральная больница Октябрьского (сельского) района получит около 8 млн рублей для закупкидополнительных аппаратов ИВЛ, кислородных баллонов и концентраторов кислорода.Остальная часть выделенных средств получит центральнаябольница Неклиновского района.

ИА REGNUM сообщало, что в Ростовской области в связи со снижением числа госпитализаций пациентов сCOVID-19 решено сократить коечный фонд на 400 мест.