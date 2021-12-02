Ростов-на-Дону, 2 декабря 2021, 08:30 — REGNUM Медицинские учреждения Ростовской области получат почти 12,5 млн рублей, предназначенные для борьбы с COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донского губернатора.
Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: новый подъём неизбежен – все новости»
Центральная больница Октябрьского (сельского) района получит около 8 млн рублей для закупкидополнительных аппаратов ИВЛ, кислородных баллонов и концентраторов кислорода.Остальная часть выделенных средств получит центральнаябольница Неклиновского района.
ИА REGNUM сообщало, что в Ростовской области в связи со снижением числа госпитализаций пациентов сCOVID-19 решено сократить коечный фонд на 400 мест.